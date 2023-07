Convocan a un nuevo "Atlanticazo", en rechazo de la exploración petrolera

La concentración será el próximo martes 4 de julio desde las 16.30 en la rambla. "¡No hay marcha atrás! Las petroleras en el mar no pasarán", es el lema de esta protesta.

Con casi una veintena de estas expresiones, desde la "Asamblea por un MAR LIBRE de petroleras", en conjunto con la Red de Comunidades Costeras, siguen manifestando su "rotundo rechazo" al proyecto petrolero costa afuera que impulsa el Gobierno nacional.

En distintos puntos de la costa atlántica, desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, volverán a decir "no es no a las corporaciones petroleras que intentan avanzar sobre nuestro mar".

"Ante la resistencia de la comunidad, desde el gobierno nacional y la empresa petrolera ' estatal' YPF han implementado una campaña comunicacional perversa con la que buscan deslegitimar la lucha de las comunidades, e imponer la falsa idea de que este proyecto ecocida traería beneficios para nuestros territorios. En ésta maniobra también estuvieron presentes los operadores locales como la CGT, el Colegio de Ingenieros, el Consorcio Portuario y el Clúster de Energía", expresaron las organizaciones convocantes en un comunicado.

"Sin embargo, a pesar de todo el dinero público que han gastado en ésta operación corporativa extractivista no lograron obtener la Licencia social", agregaron.

Por último, sostuvieron que "sus discursos neodesarrollistas ya no convencen a nadie, porque no sólo no se genera el progreso económico tan anunciado sino que además los terribles impactos socioambientales de la industria petrolera son más que evidentes en todos los territorios donde se ha instalado".