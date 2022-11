Coqui Ibarbure pidió un remise y no le quiso llevar la silla de ruedas. "Es una vergüenza"

Cuesta entender. No llamó a un servicio ilegal. Recurrió a una de los empresas con móviles habilitados para el transporte de pasajeros. Pero no pudo pasar de la vereda. Coqui Ibarbure , representante destacado de Mar del Plata en competencias de boccia, deporte especial para personas con discapacidad física, vio como el remise que había llamado se iba porque se negó a transportar su silla de ruedas. "Es una vergüenza ", dijo a Ahora Mar del Plata .

Este miércoles, poco antes de mediodía, no tenía quien lo transporte para acompañar a su madre a realizar un trámite. “Me llamé a un remise de la empresa de REMICOOP y ¿qué hizo el remisero? No me quiso llevar porque estaba con mi silla”, cuenta a Ahora Mar del Plata y se ríe para descomprimir luego del mal momento vivido. Una captura de cámara de seguridad de la puerta de su casa resume la situación.

Tiene número de licencia y patente del vehículo que tomó este viaje, que finalmente no hizo por esta cuestión que dejó a Coqui y su madre en la obligación de salir a buscar otra alternativa. “Llamé a otra empresa y el chofer que vino no tuvo problemas”, destacó.

“Obviamente que iba a llevar una silla y con mi acompañante, que es mi mujer, pero el chofer que vino primero dijo que no tenía obligación de llevar silla de ruedas”, recordó sobre esta mala experiencia que quiere contar para que se conozcan este tipo de situaciones que le tocó vivir a él pero que pueden sufrir otros que estén en su misma situación.