Correr detrás de las estafas digitales: "Los modus operandi van mutando con el tiempo"

ALERTA COMERCIANTES Realizó compras millonarias con tarjeta de crédito en modo off line y la detuvieron en el barrio Don Bosco

Sobre los últimos hechos conocidos, explicó que “en esta metodología, el Posnet que verifica la transacción no está conectado, está offline, por lo cual se aprueba provisoriamente, y cuando se hace la sincronización de datos aparece rechazada, si entregaron el producto, no se puede hacer nada” .

A la hora de brindar recomendaciones, Trigo reconoció que “las estafas varían con el paso del tiempo, los modus operandi van mutando con el tiempo y siempre están los riesgos. No se debe operar en modo offline, o si la persona que la manipula no es la propietaria. La recomendación es darse cuenta de los riesgos y no dar datos personales”.

“Podemos dar muchas recomendaciones a los usuarios, pero debemos hacer responsables a las empresas que proveen los servicios, sobre los riesgos. Es importante que las empresas brinden los métodos de seguridad adecuados”, aseguró.

Consultado sobre la posibilidad de anticiparse a los nuevos métodos de delito, Trigo confesó que “es muy complejo porque siempre estamos detrás. Los que piensan los nuevos métodos o qué oportunidades se presentan, son los delincuentes. Anticiparse es muy complejo. Siempre estamos un pasito atrás. Ellos están focalizados en vulnerar el sistema. Cuando aparece, es donde nos podemos dar cuenta y brindar recomendaciones”.

¿Cómo denunciar?

Lo primero que hay que hacer es la denuncia en la comisaría o en la oficina receptora de denuncias que corresponda por domicilio.

Además, se puede reportar el caso a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) enviando un correo a denunciasufeci@mpf.gov.ar o delitostecnologicos@policiafederal.gov.ar.

En Mar del Plata, el mail es denunciasmardelplata@mpba.gov.ar. A los fines de resguardar correctamente la prueba, una vez realizada la denuncia, se debe proceder de la forma en que el investigador lo indique.