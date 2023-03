Cortes de energía eléctrica programados por EDEA para este jueves

Mar del Plata

• De calle Bronzini a calle México y de calle Bolívar a calle San Martín en el horario de 8:30 a 10:30.

• Usuario Surano S.A. de calle 3 e/ 6 y 8 del Parque Industrial en el horario de 8:30 a 10:30.

Chascomús

• Barrio San Cayetano y las calles comprendidas entre Juan Manuel de Rosas, Florencio Molina Campos y Ruta 20 en el horario de 8:00 a 12:00.

Batán

• Zona 1: de Van Heden (ex 168) a Ruta 88 y de Cortés (ex 169) a Del Campo (ex 181). Zona 2: de Ruta 88 a Las Alamedas (ex 53) y de Las Alamedas Bis (ex 53 Bis) a Los Ortiz (ex 43) en el horario de 11:15 a 12:00.