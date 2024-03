Cortes de luz programados para este viernes en Mar del Plata

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Cortes en Mar del Plata:

– de 8 a 10hs, de Peru a 1° de Mayo y de Av. Luro a 25 de Mayo

– de 8 a 9:30hs, de Talcahuano a F. Sanchez y de Ayolas a Guanahani

– de 8:30 a 12:30hs, de Cerro Aconcagua (ex 7) a Cerro Mercedario (ex 13) y de Isla Sebaldes (ex 8) a Isla Coronacion (ex 16) del Barrio F.U. Camet

– de 9 a 9:30hs, de calle 4 a calle 16 y de calle 719 a calle 735 (Barrio Playa Chapadmalal)