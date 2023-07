Coty Rossi: la coreógrafa marplatense que competirá junto a su crew en Estados Unidos

Coty Rossi no es la excepción, desde sus siete años la marplatense encontró en un Instituto de Danzas local ubicado a la vuelta de su casa un lugar de identidad, disfrute y creatividad. Al finalizar sus estudios secundarios se mudó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para estudiar en la Universidad Nacional de las Artes. En la actualidad, fundó su propia compañía de danzas, participó de presentaciones en Showmatch, Cartoon Network Live, Nickelodeon Kids' Choice Awards, entre otros. Además, el próximo 30 de julio junto a las chicas que entrena, viajará a Estados Unidos a una de las competencias de Hip Hop más importantes del mundo.

Ahora Mar del Plata dialogó con la artista de 28 años para conocer sobre la disciplina, su desarrollo y la experiencia de vivir del arte en Argentina.

Ahora Mar del Plata: ¿Cómo fueron los inicios?

Coty Rossi: Empecé bailando a mis siete años en un Instituto de danzas de Mar del Plata que se ubicaba a la vuelta de mi casa. La realidad que era un hobby, de hecho, yo era algo “durita” para bailar y mis padres estaban preocupados si yo podían hacer la disciplina. La directora del estudio le dio tranquilidad a mi mamá y empecé tomando clases de Jazz y Español a eso, con los años, sumé Contemporáneo, Clásico y por último Hip Hop. Allí, además, me recibí de profesora de algunas de estas danzas.

AMDP: ¿Cómo fue el proceso para mutar al estilo Urbano?

CR: En la Universidad lo que menos tuvimos fue la rama de lo Urbano. Era todo orientado a Clásico, Jazz y Contemporáneo de la vieja escuela. Estudiamos mucho a Martha Graham, Müller, entre otros. Hip Hop tenías la opción de elegir, pero era un solo cuatrimestre, la opté. Me recibí de Licenciada en Composición coreográfica. Para el 2014 comencé a dar clases de Street Jazz en el estudio de Hugo y Lolo. Desde ahí no paré, encontré lo que me gustaba de verdad.

Cuando bailo o doy clases siento que puedo expresarme. Si tuve un mal día esto me lo saca, puedo liberarme.

AMDP: ¿Cómo se formó Missy Ladies?

CR: Las compañías de danzas en el estilo Urbano se denominan “crew”. La mía comenzó a crearse en 2019 cuando vi una competencia y pensé que estaría bueno armar un grupo e ir, pero tan solo para esa en particular. Lo que sucedió con esas 11 chicas fue hermoso, fue mi primera experiencia en una competencia como coreógrafa y bailarina, ganamos y dije: “sigamos de esta forma”.

En 2022 entendí que tenía que crear un semillero y nació Missy Kids donde hacen una hora de acrobacia con Alfredo “Fredy” Vega Milone y luego una hora conmigo de Urbano. Además, trabajamos con la psicóloga Sofía Coria que se encarga de acompañarnos a la hora de competir.

AMDP: Estados Unidos: ¿cómo llegaron a Hip Hop International?

CR: Primero nos presentamos en HHI de Argentina con todo el equipo de Missy Ladies y dos grupos más. De acá clasificaron un trio que el 29 de julio viajaran conmigo a Arizona (Phoenix, Estados Unidos). Vamos a competir contra 60 tríos de todo el mundo. Esto es como un mundial de fútbol, pero de danza. Comenzará el primero de agosto y se divide en etapas que van día a día.

Para esto y dedicarse al arte hay que entrenar, darle mucha dedicación, soñarlo y constancia. Hay mucha subida y bajada, pero jamás hay que rendirse.