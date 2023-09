Crisis, inflación y aumentos: la vuelta del fiado

fiado 2.jpg

“Ahora todo se maneja con la computadora, es la libreta negra de hoy. Ahí se van volcando las ventas diarias y perdemos, porque lo que vendiste a 10 lo reponés a 12”, expresó. Los comerciantes se encuentran en una encrucijada.

Luego, Jorge reconoció ante el móvil de Teleocho Informa, que “a fin de mes la plata que no se cobró llega a un millón de pesos. Lo que pasa es que no te podés negar, porque los clientes se ofenden y no vienen más”.

“La gente no llega a fin de mes y pide lo más barato”, analizó además el comerciante. Por otra parte, Jonatan, el carnicero, reconoció que sus clientes “no piden fiado, compran lo justo y necesario. A veces si no llegan te lo traen en la semana. Al cliente de todos los días se lo entiende”.

Rosario, la dueña de un minimercado, destacó que “volvió el fiado, de acá a la quincena o a fin de mes me vienen a pagar con tarjeta, ha cambiado todo”.

“Si el cliente es de confianza, el comerciante entiende. Es para cuidar a los fieles, que conocemos después de años. Ellos dicen que no les alcanza y nosotros los ayudamos. Una boletita pequeña son 5 mil pesos. Yo también tengo que vivir, tengo que seguir en la ruleta para conservar a los clientes”, destacó en vivo en Teleocho Informa.