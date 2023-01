¿Cuál es la ciudad de la Costa que vive un inédito boom de desarrollos inmobiliarios premium?

image.png

Hay una zona de Pinamar que sigue siendo fuerte y capta los nuevos negocios del Real Estate, impulsando la construcción de viviendas no sólo pensadas para lo turístico sino también para que se instalen los vecinos que optaron por residir en esta parte de la Costa Atlántica.

Se trata de Pinamar Norte. Según fuentes del sector, es el gran foco, un verdadero imán que tiene mucho espacio para crecer y hacia allí se expande esta ciudad que mezcla el encanto de la playa, mar y bosque.

En Pinamar Norte, seguida de Álamos y el área de Av. Bunge y Av. Tridente, se contabiliza el mayor número de emprendimientos inmobiliarios, en un mercado donde la oferta y la demanda convalidan precios de venta muy buenos, según los especialistas consultados. Así, se construyen residencias en sintonía con un público que tiene sentido de pertenencia con esta ciudad costera.

También este año se inauguraron nuevos locales comerciales (mercado, indumentaria y heladerías lideran los rubros) sobre la calle Olimpo, una de las asfaltadas de la zona. Llegan nuevas propuestas en busca de captar al público premium.

En esa línea se presenta Win Speed Towers (en Blvr. Humboldt, se lanzará en el otoño venidero), el primer emprendimiento boutique especialmente dedicado al deporte off road que abarca tanto el motocross y enduro como el realizado con UTV, y la misma práctica de travesías y paseos en vehículos de doble tracción tipo SUV.

Será un condominio de alta gama destinado a "fierreros" que contempla boxes propios customizados, más de 3.800 m2 de cocheras, un minitaller y ascensores para vehículos con acceso a palieres de uso exclusivo en el mismo nivel de cada unidad.

Con 250 m2 de piscinas, los departamentos serán de 2, 3 y 4 ambientes; pero también dúplex de 4 dormitorios, desde los 75 hasta los 220 m2, a un valor de u$s3.300 el m2 para la etapa de lanzamiento. Aunque habrá que tener paciencia, su fecha de entrega está prevista para la primavera de 2026.

Pinamar: gran crecimiento hacia el centro y el norte

Pinamar tiene varios perfiles de público. Aquellos que buscan inversiones de renta asociadas a la explotación turística en los meses de verano, los dueños o propietarios que lo usan un poco y otro poco alquilan y ahora a partir de los cambios de vida que introdujo la aparición del COVID, se da mucho mas de propietarios o inquilinos que pasan largas temporadas tanto en verano como en invierno.

A pocos metros del polo comercial, Luxury Parc (Bunge 1750) ofrece departamentos con una amplia variedad de amenities, entre los que sobresalen el lavacuatriciclos y UTV, laundry, piscinas in and out con vestuarios, coworking, gimnasio, sala de juegos, terrazas y parrillas. Cuenta, además, con una puerta de entrada con cerradura inteligente con códigos permanentes y temporario, portero visor domotizado con función a distancia, ascensores de alta prestación y cocheras con cortinas.

Sus 29 unidades funcionales –casi un 50% ya vendidas– de 2 a 4 ambientes que oscilan entre los 57 y 122 m2 y van desde los u$s193.00 hasta los u$s424.000. Y ofrecen financiación con un anticipo del 30% más cuotas hasta la posesión, en dólares o pesos ajustados al CAC.

Por su parte, BTwins Norte (Av. Libertador y Blvr. Humboldt) propone 65 departamentos de los cuales ya se había vendido el 50% antes del inicio de obra, con valores de pozo que oscilan entre los u$s2.250 y u$s3.000 el m2. Sus instalaciones tienen un fitness center, lockers, spa, sauna, pileta climatizada y descubierta, vestuarios, solárium, kids club, SUM, microcine, canchas de pádel, estacionamientos y baulera.

El complejo posee departamentos, todos con amplias terrazas, de 2 ambientes (de 52 a 54 m2) que van de u$s170.000 a u$s208.000; los de 2 habitaciones (de 74 a 78 m2), de u$s235.000 a u$s299.000; y los de 3 (de 101 a 150 m2), se venden a un valor de entre u$s321.000 y u$s467.000 el m2. Se puede pagar con una financiación de hasta 30 meses. Ya vendidas, el desarrollo suma 6 casas de 270 m2 en 3 niveles con un subsuelo para garaje para dos vehículos y cuatriciclo.

En el mismo punto cardinal, Foresta (Blvd F. Ameghino 635) es una moderna residencia con 12 departamentos de 3 ambientes distribuidos en 4 plantas, con superficies de 97 m2 (u$s208.000) y 100 m2 (u$s215.000), patios y balcones terraza con cochera doble para un segundo vehículo, ATV, UTV o moto de agua.

Y aparte de estacionamiento, posee gimnasio y playroom con posibilidad de sala de conferencias, SUM divisible, 2 parrillas, sanitarios, vestuario y un jacuzzi con vistas a exteriores; pero también una pileta con solárium, otra destinada a los más pequeños y un sector con duchadores. En cuanto a financiación, se la puede efectuar con un anticipo de 30% en dólares o en pesos actualizados por CAC.

Y aunque se encuentre en la segunda etapa de preventa de lotes, las 220 hectáreas de Bosques (en Av. Enrique Shaw) ya son un boom. Si bien están haciendo las obras de infraestructura, se lanzaron al mercado alrededor de 130 y el 80% ya tiene propietarios. ¿Los precios? Parten de los u$s75.000 (menos un 10% de descuento si se paga al contado).

Y sobre el Blvd. Carlos Roberto Darwin se emplaza otro emprendimiento ideado con el concepto de casas verticales. The Kalem está integrado por 2 edificios, el primero se entrega en 2023 (con un 50% de anticipo y hasta 18 cuotas en dólares o pesos ajustables por índice CAC); el segundo tiene un 50% vendido (anticipo del 30% y 48 cuotas) y entrega prevista para 2025.

Son unidades de 2, 3 y 4 ambientes con piscinas y parrillas propias que oscilan entre los 55 y los 281 m2 –por ejemplo, un 3 ambientes arranca en u$s157.000–, SUM con cocina, piscina in/out climatizada, solárium, duchas y depósitos, gimnasio con toilette y áreas comunes de esparcimiento con wifi.