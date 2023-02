¿Cuáles son las actividades más elegidas por los turistas en Mar del Plata?

as tres actividades más mencionadas por los turistas durante el verano 2023, al igual que durante la temporada 2022, son ir a la playa, realizar salidas gastronómicas y concurrir a cervecerías. No obstante, al comparar las cifras de ambos veranos, se observa que las actividades que más crecieron en cuanto a su frecuencia de mención son asistir a espectáculos musicales (+22,02%), concurrir a cervecerías (+18,27), realizar paseos a pie (+15,26) y realizar actividades nocturnas (+13,51%). El crecimiento de estas actividades en particular puede tener su origen en razones de oferta y fundamentalmente en la ausencia de los condicionamientos originados por la pandemia de COVID-19 existentes en 2022.