Cuándo se cobra el aguinaldo 2024

Aguinaldo 2024: ¿Cuándo se paga?

De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo: la 27.073, el SAC se paga en 2 cuotas durante el año en que se devenga. Cuota 1: vence el 30 de junio, cuota 2: vence el 18 de diciembre.

Aguinaldo 2024: ¿Cómo se calcula?

El importe a abonar en cada semestre equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de ese semestre.

Aguinaldo 2024: qué queda excluido a la hora de hacer el cálculo

"Se excluye todo rubro no remuneratorio como los beneficios sociales (el servicio de comedor en la empresa, la provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas, el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización. etc.), las gratificaciones otorgadas por única vez, las gratificaciones vinculadas a la extinción del contrato de trabajo, las prestaciones complementarias del art. 105 de la Ley, etc", explica el tributarista Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios.

Aguinaldo 2024: ¿Las horas extras, comisiones y otras variables, entran para el calcular del SAC?

Sí, las horas extras, las comisiones y toda otra remuneración variable forma parte de la remuneración mensual devengada que debe considerarse a los efectos de establecer cuál es la mayor del semestre.

Lo corresponde realizar promedios de las remuneraciones variables. Por ejemplo, si el empleado tuvo la misma remuneración fija de enero a junio y en este último mes, trabajó 30 horas extras, el valor correspondiente a las mismas deberá considerarse íntegramente en el mes de junio.

Aguinaldo 2024: ¿Cómo calcular el SAC si trabajé un mes?

Aquellos trabajadores que hayan trabajado solo un mes en el semestre también tienen derecho a cobrar aguinaldo. Para conocer de cuánto es el monto del SAC, deben dividir el salario percibido por 12, y el resultado la cantidad de dinero que deben percibir. Por ejemplo, si alguien trabajara por $10.000, la cuenta sería 10.000/12; es decir, que por ese mes de trabajo debería cobrar $833.

Aguinaldo 2024: ¿Cómo calcular SAC por 3 meses de trabajo?

Si el trabajador registrado estuvo tres meses prestando servicios en un lugar, debe dividir el salario por 12 y, a ese resultado, multiplicarlo por tres. Así llegará al monto exacto que corresponde cobrar.

Por ejemplo, si la persona del ejemplo anterior trabajara desde abril, la cuenta sería $ 10.000 dividirlo por 12 y luego multiplicarlo por 3 y el resultado arrojaría que le corresponde cobrar $ 2.500 de aguinaldo.

Aguinaldo 2024: ¿Cuánto se cobra por 6 meses de trabajo?

Las personas que hayan trabajado un semestre en una misma empresa, debe dividir el salario por 12 y, luego, ese resultado, multiplicarlo por 6. En el primer ejemplo, el primer medio aguinaldo sería de $5.000.

¿Cuál es el origen del aguinaldo?

Por principio, es pertinente aclarar que el aguinaldo, incluso al día de hoy, no refiere, exclusivamente, a una retribución económica. La Real Academia Española (RAE), por ejemplo, en su primera acepción del término, lo define como: “Regalo que se da en Navidad o en la fiesta de la Epifanía”.

En cuanto a la etimología, las dos versiones que se prestan aquí están ligadas con los espacios donde el origen del aguinaldo tuvo lugar. Una establece que la palabra es una derivación de la frase latina hoc in anno, la cual significa “este año”. La otra dice que esta expresión oral proviene de eguinad o equinand, término con el cual, en la cultura celta, se hacía referencia al obsequio de fin de año.