Cuidado marplatenses y turistas: domingo y lunes con "muy alto" riesgo de incendios

Para este domingo y lunes el riesgo de propagación de incendio en General Pueyrredon será muy alto . Debido a esta situación, informada por el área de Seguridad de Mar del Plata en la cuenta de X (ex Twitter), se recomienda a la población local y a los turistas extremar los cuidados para prevenir situaciones de peligro.

En tal sentido, sugieren no quemar pastizales, restos de poda o residuos, no arrojar colillas de cigarrillos por las ventanas o balcones, ni basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos. Además aconsejan encender fogatas en áreas permitidas y no olvidarse de apagarlas. Además informaron que "ante cualquier eventualidad, llamá al 100 Bomberos, 103 Defensa Civil y 911 Policía".