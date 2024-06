Daniel Guebel ficcionó la historia de Alsina en su nuevo libro: "Un choque entre lo real y lo humorístico"

La historia que tiene lugar en una pampa entrerrianista imaginaria y en medio del litigio de dos civilizaciones. "La civilización blanca occidental pero primitiva, que sería la del Estado argentino naciente, de 1860 a 1870, en su litigio con los pueblos originarios; y otro choque entre esa civilización creciente, argentina, y la francesa, el choque de lenguas, costumbres y hábitos", expresó el autor en el programa de streaming "El librero".

"Acá la mujer sería como el sujeto causante de toda la acción. Yo invento una posibilidad de orden fantástico que es que un hombre enamorado que hace toda una zanja como un pretexto para encontrar a la mujer que ha perdido y quiere recuperar, y que en realidad nunca fue suya", anticipó, sobre la trama.

Decidido a recuperar de manos de los indios a la mujer de quien se ha enamorado, Adolfo Alsina surca la superficie de la pampa con una zanja que llevará para siempre su apellido y terminará convirtiéndose en símbolo del desencuentro nacional.

Deslumbrado por una dama enigmática, Alsina abandona la escritura de la gran novela nacional con la que planeaba seducirla cuando el cacique Pincén le anuncia que la tiene en su toldería. Para recuperarla, prepara estrategias entre geniales y delirantes, que concluyen en la excavación de una extensa trinchera: la zanja que llevará su nombre. Las autoridades le proporcionan el auxilio del ingeniero francés Alfredo Ebelot, buscando impedir los ataques al tiempo que invadir y explotar las tierras indígenas. Mientras tanto, los indios urden su contraestrategia. En esa disputa entre partes, el enamorado solo piensa maneras de recuperar a la mujer perdida.

El reconocido escritor también habló la crisis del mercado editorial y definió que ve el panorama "catastrófico en términos generales y optimista en términos personales, porque la situación del libro me parece complicada". "Hay muchos lectores y poca gente que puede afrontar dentro de sus costumbres cotidianas la compra de libros, lo cual no quiere que no existan. Pero por otra parte, la persona que escribe, escribe pese a todo y entonces cuando alguien dice 'qué tiempos difíciles estamos viviendo'. La respuesta es 'sí, cuándo no fueron difíciles'", agregó.

"La literatura tiene siempre una condición de plenitud", concluyó el escritor multipremiado y traducido en más de una decena de idiomas.

