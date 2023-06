De Mar del Plata a una vida inesperada en España: "Emigrar es una montaña rusa"

Emigrar según la marplatense y creadora de contenido Valentina Viejo: abandonar la comodidad para impulsarse a lo desconocido, crecer profesionalmente, no romantizar, tener los sentimientos a flor de piel e ir hacia la aventura.

En un contexto de éxodo masivo donde para finales de 2022 un 65% de argentinos decidieron que España era el destino que podía darles una nueva oportunidad y que continúa en la actualidad, Ahora Mar del Plata se comunicó con la periodista conocida como @losviajesvalen para saber sobre ella y que pueda transmitir su mirada de la tan amada por algunos, deseada y temida por otros: emigración.

Ahora Mar del Plata – ¿QUIÉN ES VALENTINA VIEJO?

Valentina Viejo- Soy una marplatense de 28 años que estudió en la escuela de Educación Primaria Nº31 "Sargento Cabral" y luego en el Colegio Nacional "Dr. Arturo Illia". Me crié en el barrio San José, soy única hija y mi padre tiene una zapatería histórica en Primera Junta e Independencia.

Ir al colegio Illia me dio la oportunidad de abrir mi cabeza. Allí descubrí la parte creativa y a la hora de elegir una carrera opté por la comunicación, ya que se podía fusionar la escritura, lo artístico y lo creativo. Decidí quedarme en Mar del Plata y estudié en una Universidad Privada, en ese momento no quería salir de la zona de confort.

Aunque cuando cursaba la carrera de Comunicación Social tenía la oportunidad de viajar a Europa, preferí hacerlo por mi cuenta y me acerqué a mis orígenes españoles, me contacte con el centro de Castilla y León de nuestra ciudad y pude conocer el pueblo donde nacieron mis bisabuelos.

Fui becada en la facultad (ya desde ese momento era una loca de las becas), me recibí e hice experiencia trabajando en medios de comunicación y en una agencia de publicidad. En un momento con mi ex pareja nos dimos cuenta que estábamos envueltos en la rutina. Él también tenía la ciudanía europea, y decidimos embarcarnos en esta aventura de viajar. Nos tomó un tiempo desde el momento en el cual tomamos la decisión: ahorramos e investigamos mucho. Elegimos ir a Palma de Mallorca y para 2019 emigramos.

Nos preguntaban cuál era el motivo por el que nos íbamos y en la actualidad noto que cada vez es más la salida del país que muchos jóvenes eligen. En mi caso tenía todo, pero la experiencia fue increíble. Para fines de 2019 nos mudamos a Valencia e hice una maestría que fue becada por el Ministerio de España y actualmente sigo aquí.

AH- ¿POR QUÉ VALENCIA?

VV- La isla me quedó chica más que nada en invierno. Valencia era un lugar que tenía todo y seguía siendo un lugar chico, no tan gigante como Madrid. Allí, además, estaba la maestría de nuevos periodismos y comunicación política y fuimos.

Es una ciudad hermosa, Valencia me hace acordar a Mar del Plata por el motivo de que es chica, pero que tiene todo. Asimismo, esta ciudad es muy cosmopolita y hay gente de todo el mundo que va a estudiar. La cuestión cultural es espectacular. El gran contra para el inmigrante es el valenciano que es el idioma oficial, pero para trabajar es posible sin saberlo a la hora de hablar de algo relacionado a la atención al público. Respecto al periodismo es necesario saberlo.

AH- ¿CÓMO LLEGÓ EL MOMENTO DE CREAR CONTENIDO PARA REDES SOCIALES?

VV- La pandemia me tocó vivirla en Europa, quedé varada en Italia, no podía volver a España y allí empecé a publicar todo lo que me estaba pasando. Me di cuenta que tenía ganas de volver a ejercer y tener mi propio blog. Fue un camino de hormiga, me la pasaba hablando por historias o vivos y fue creciendo.

Salí en el aire de los canales televisivos de Argentina hablando de cómo se vivía la pandemia por coronavirus y eso hizo que aumentaran los seguidores. Luego muté a mostrar lugares espectaculares que descubrí, destinos muy lindos que hay en España y eso hizo que comenzaran a consumir mi contenido los propios españoles.

A la hora de pensar que hacer siempre tengo en claro que el contenido es emigrar y viajes, esa es la información que van a encontrar en mi perfil. Hay emigrados por todos lados. Pienso mucho qué contenido se puede brindar para ser distinto o dar ese dato que te diferencia de los demás, siempre con respeto.

AH- LLAMA LA ATENCIÓN QUE NO ROMANTIZÁS LA EMIGRACIÓN: ¿POR QUÉ?

VV- Emigrar no es fácil y me pareció que también había que mostrar la otra cara. Me robaron en Valencia y también hay que estar atentos. En Valencia tampoco tengo reuniones familiares y los domingos allí tengo que juntarme con amigos que me hice hace tan solo un año. Muchas veces es duro, la rutina cambia.

Es super clave tener una comunidad que te contenga en el lugar. Cuando emigras sucede que, por ejemplo, te mudas seguido y son momentos difíciles. Pasa que también los amigos que se quedan acá no logran entender lo que te pasa. Entre emigrados tenemos esa cuestión de un día estar perfectos y otro no. Emigrar es una montaña rusa.

A quienes tengan pensando hacerlo siempre les recomiendo investigar mucho, ir a la información oficial que entiendo que muchas veces es complicado. No es tan sencillo, nunca hay que ir de ilegal o de turista y quedarse sin papeles.

Lo mismo para conseguir las visas que suelen ser caras, pero no es imposible. Siempre hay que tener presente la parte emocional que seguramente que en algún momento se tendrán “bajones”, pero hay que intentar tolerar un poquito para que después se vean los frutos de todo el esfuerzo realizado.