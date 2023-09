De periodista a pintor: llega a Mar del Plata la muestra de arte de Mario Martínez

WhatsApp Image 2023-09-28 at 10.53.31.jpeg

Asimismo, comentó: “Mis amigos siempre me decían: ´¿por qué no expones?´, pero no les llevaba el apunte. Hace dos años la esposa de un gran amigo, Edgardo Antoñana, me volvió a insistir y le dije que si me conseguía una galería exponía y así fue como a mis 71 años me lancé a una nueva experencia. Tuvo una gran repercusión y desde allí empezamos a presentar mis cuadros en diversos lugares por invitación: Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata y llegamos a estar en una feria de Nueva York”.

Cuando se le preguntó sobre el periodismo y la pintura reflexionó: “Soy muy distinto a un pintor, no desarrollo un solo tema. Pinto sobre ideas, utilizo la visión que me dio el periodismo: tener una mirada mucho más amplia. En el presente no cuento las crónicas, las pinto”.