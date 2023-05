"Debemos buscar al quinto", dijo la mamá de Natalia Melmann

Caso Melmann: marcha atrás con la absolución del ex policía Panadero y nuevo juicio

"Es necesario e imprescindible que nadie que nos quite a nuestros hijos no vea otra cosa que la cárcel. Lo único que veo cuando pongo la cabeza en la almohada es a Natalia siendo arrastrada por cinco tipos, que no dejan de hostigarla, golpearla y quemarla", dijo Calampuca.