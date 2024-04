Denuncian que el 511 no entra al barrio La Herradura: "Caminamos más de 10 cuadras"

image.png

"No es la primera vez que ocurre que no entran al barrio y no tenemos respuestas. Hay una nota en la empresa donde se les dice a los choferes que no entren al barrio por la situación de las calles", completó Rosana.

Asimismo, la mujer aseguró que se están agrupando con los vecinos para realizar una protesta hasta que se solucione la situación en el barrio.

"Si no recibimos una pronta solución cortaremos la ruta 226, como ya lo hicimos en febrero cuando nos inundamos", anunció la mujer.