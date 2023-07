Derrumbe en Gascón al 3300: el dramático testimonio de un obrero

“Estoy asustado, nunca me pasó en mi vida, estoy trabajando con esta gente, estábamos haciendo unas refacciones y se desplomó la pared. Me salvé de milagro. Se derrumbó porque las columnas viejas de la estructura se vinieron abajo. Nosotros somos los encargados de sacar un alero. A mí no me informaron nada de que había una orden de cese de actividades”, explicó para luego contar que uno de los compañeros le dijo que se fuera ya que no estaba registrado como trabajador en dicha obra.