Derrumbe en Gascón al 3300: la obra era "clandestina" y estaba "clausurada"

“La obra no tenía ni un cartel, nada. Le pedimos a los obreros que se cuiden más allá de la necesidad. Hagan las changas, pero tengan cuidado, sobre todo con los techos. Si no están las condiciones, que no trabajen. Que piensen en la familia, que tienen que ir y volver tranquilos de las obras. No podemos estar controlando changas o a alguien que está arreglando un baño adentro, porque no lo vemos”, afirmó.

“Estamos en una campaña muy fuerte de registración de los trabajadores que están fuera de la ley. No tienen ningún derecho ni una cobertura, que es muy amplia”, dijo Trujillo.

“Hoy podríamos estar lamentando varias vidas y es muy triste nosotros estamos para cuidar la vida y los derechos de los trabajadores. Bregamos para que estén seguros, todo esto nos preocupa muchísimo”, remarcó.