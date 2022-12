Descubrieron un detalle en la foto navideña de Fabiola Yáñez que hizo estallar las redes

Fabiola Yáñez dio que hablar en la red luego de compartir una foto navideña donde aparece junto a su hijo . A simple vista parece solo una tierna postal familiar; sin embargo, los internautas se percataron de un particular detalle que llamó la atención.

Ante esto, diversos usuarios manifestaron en Twitter: "Jodeme que Fabiola tiene frió en pleno diciembre y por eso prende la estufa", "¿Alguno necesita otra prueba de que viven en Narnia?", "Fabiola está en Europa o en EEUU? Porque no le encuentro explicación a la estufa prendida en diciembre", "Vieron la foto de Fabiola con el nene y la estufa atrás prendida con este calor?", "Fabiola con un solero, @alferdez con buzo, la chimenea encendida y el bebe tiene la misma ropa tamaño desde julio ??? Raro, no???", "Aquí en Corrientes casi 40 grado de calor y en que hemisferio está BS AS?", "Aquí Fabiola nos muestra su primera navidad en Nueva York jajaja", "Que le avisen que es verano".

Fuente: Exitoina