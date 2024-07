Desde la Franja Morada apoyan la lucha docente pero cuestionan la estrategia del reclamo

En el marco de la tensión entre el gobierno nacional y las universidades por la falta de actualización de los salarios de docentes y trabajadores, el gremio docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) anticipó que baraja como medida de fuerza no iniciar las clases del segundo cuatrimestre , y suspender instancias evaluativas como mesas de finales.

“Queremos dejar en claro que el reclamo salarial de docentes y no docentes es legítimo: hace un año su salario pierde poder adquisitivo y es vital que el gobierno entienda la urgencia de resolver esta problemática” iniciaron los jóvenes, y siguieron “lo que no consideramos acertado es la estrategia: suspender las clases es perjudicial para miles de estudiantes que también son trabajadores, que también tienen salarios atrasados y que además aún no han completado su formación académica y pueden perder regularidad por la suspensión de exámenes”

La agrupación universitaria insiste en llamar a la reflexión al gremio docente argumentando que a lo largo del país, en las 57 universidades que componen el sistema, ningún otro gremio local está evaluando una medida tan extrema. “Esperamos que esta tarde la asamblea del gremio encuentre un punto medio en la estrategia de lucha, que pueda visibilizar la situación sin perjudicar el trayecto académico de ningún estudiante para que sigamos transitando este camino de lucha en comunidad, como lo hicimos el 23 de abril”, sumaron los jóvenes esta mañana a través de su banca del Consejo Superior de la UNMdP.