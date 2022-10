Desde La Perla a Constitución: un DJ pasará música en un triciclo por la costa de Mar del Plata

Habrá colectivos a partir de medianoche pero la UTA no descarta nuevas medidas de fuerza

"Si esto lo soñaba seguro que no era tan perfecto. Pedalear en la costa y pasar música será indefinible", expresó el DJ, en diálogo con Ahora Mar del Plata, antes de su primera actividad fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ya musicalizó recorridos vinculados al Festival de Jazz o el festival BAFICI.

"La Bici Naranjita no es estática y tenés que estar rodando en algo para seguirla", advirtió a los interesados.

La actividad se desarrollara este sábado 15 de octubre desde las 11, desde los Molinos de Viento del Paseo Dávila y hasta el Museo MAR, ida y vuelta.

Música y ciclismo unidos para dar a luz La Bici Naranjita, y así maridar sus dos pasiones más representativas en una bicicleta de tres ruedas, dando baile y color a su paso, necesarios en una época tan singular como la que vivimos.

Con La Bici Naranjita, Bad Boy Orange promueve una nueva forma de entretenimiento, y no solo con el objetivo de reinventar la pista: "Si la gente no va al club ¿que hacemos?, o... ¿qué tal si llevamos el club a la gente? y por qué no, bailando y pedaleando", admitió.

Sustentable, ecológica y deportiva. La Naranjita se ha transformado en un verdadero suceso que convoca a cientos de personas que expresan su pasión por rodar. "Actividad libre, gratuita, apta para todas las edades. Skates, rollers, longboards, runners y todo tipo de vehículos a tracción humana son bienvenidos", informaron los organizadores.

Aquellos interesados en sumarse y no cuenten con bicicleta, pueden comunicarse al 2235 99-4195 (José) para alquilar una y participar del recorrido.

—¿Cómo llegó La Bici Naranjita al TRImarchi?

—Soy amigo de los chicos, de Pablo y Seba, y cuando empecé con esto se los mostraba y al toque se cebaron para hacer algo. Quisieron que forme parte de esta edición y rápidamente pudimos conseguir un flete para trasladarla con todo el sistema de sonido.

—¿Te preparaste de forma especial para enfrentar al viento?

—Seguramente haya mucho viento, pero estamos preparados para eso. Todo esto termina siendo una excusa para encontrarse y hacer una actividad entretenida, al aire libre y movimiento. La Bici Naranjita no es estática y tenés que estar rodando en algo para seguirla.

—Si no tenés bicicleta, ¿podés participar igual?

—Obvio, se van a poder alquilar.

—¿Qué recomendaciones les das a los ciclistas que te van a seguir?

—Tienen que llevar casco y luces de seguridad, aunque sea de día son fundamentales. Y tendrían que hacer un chequeo general de la bici antes de salir.

—¿Hace cuánto tiempo empezaste con La Bici?

—Ya cumplimos un año con esta experiencia.

—¿Qué significa para vos TRImarchi?

—Estuve en ediciones anteriores pasando música y me encanta todo lo que se vive. Creo que además de ser un congreso de diseño es una celebración a la creatividad.