Despidieron a trabajadores de Pedidos Ya de forma "injustificada" y acusan "mucha agresividad en las cartas documento"

Darío Zunda, secretario gremial del sindicato, lideró la protesta que realizaron en la calle Alvarado casi Hipólito Yrigoyen, y admitió, en diálogo con el móvil de Canal 8 que "el jueves pasado nos encontramos con despidos de los agremiados y nos llamó la atención la agresividad de las cartas documento que fueron remitidas". "Hubo mucha agresividad en las carta documento", agregó.

"Nadie merece ser despedido de esa manera; y los seis trabajadores que no están ya fueron reemplazados por una agencia de trabajo", aseveró.

Según el gremialista, el éxito de la plataforma se ve "con todas las motos que circulan por la calle" y va en contramano con "problemas de despidos por goteo que se incrementan desde el verano".

En relación con los lugares de trabajo, ahí se registran "problemas de seguridad e higiene, violación de la ley de contrato de trabajo, y situaciones de presión por parte de quienes son las autoridades de la empresa, los jefes y encargados, hacia los trabajadores".

"Esto esta sucediendo los Market, que son los supermercados de la empresa Pedido Ya, donde hay trabajadores que pertenecen a nuestro convenio colectivo y a la actividad de comercio, vamos a hacer una fuerte denuncia exigiendo la recuperación de los trabajadores y vamos a incentivar las medidas de acción directa, dado que este tipo de empresa acostumbra a manejarse por las redes sociales o por mail, nosotros creemos que tienen que venir a Mar del Plata, sentarse en una mesa, conversar, pero en principio está todo atado a la recuperación de esos trabajadores y no hay posibilidad de conversar absolutamente nada, porque no son las forma, extorsionar a la gente despidiéndola con causa para que no reclame sus derechos, nos parece que está totalmente fuera de lugar y no lo vamos a permitir", aseguró el dirigente.

Y agregó "Nosotros pedimos la recuperación de esos trabajadores porque han sido mal despedidos de forma arbitraria y con causales que invocan que son básicamente una mentira. Y esto representa alrededor de un 50% de ese market. Incluso han echado a un trabajador con un hijo recién nacido", afirmaron desde el gremio mercantil.