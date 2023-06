Despiste en la curva de Playa Chica: ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en esa zona?

“El conductor se distrae y se va contra el cantero central, cuando se da cuenta pega el volantazo y hace una maniobra peligrosa, hace un trompo y se desplaza contra los pilotes que gracias a Dios estaban ahí. Venía gente caminando”, refirió Ragnoli.

“Lo más probable haya habido una distracción”, indicó. La velocidad máxima permitida para circular en ese sector es de 30 kilómetros por hora. “Eso se determina porque después de un atropello a 30 kilómetros, la persona tiene un 80% de chances de vivir, y si pasan a 50 kilómetros son 80% las chances de morir”, afirmó el funcionario municipal.

“No me sorprende. Entran en la curva a 50 o 55 kilómetros por hora. No se toma conciencia y hay mucha distracción. El uso del celular es muy común, pero también puede pasar al cambiar la radio”, aseguró Ragnoli. “No hubo lesiones, por lo cual no le compete una sanción al conductor. El seguro tendrá que pagar los daños patrimoniales”, confirmó finalmente.