Día del Animal: el drama de una proteccionista marplatense que está "arruinada en banca rota"

En el Día del Animal , no hay nada que celebrar para María Laura Golmar , una marplatense que ayuda a perros abandonados, los cura y les consigue familia entre otras cosas.

“Estoy arruinada en banca rota. Ya no sé cómo pedir ayuda. Soy invisible”, expresó en sus redes sociales. “No llego a costear la inmensidad que tengo. Publico el 1% de lo q hago. No sé cómo hacer para que nos ayuden”, remarcó.

“Debo en las cuatro veterinarias cifras altísimas (500 mil pesos) y esta semana que entra debo pagar 300 mil. Estoy desahuciada”, comentó.

Luego, comunicó que para poder solventar los gastos organizó una rifa por el Día del Animal. “Amigos animaleros, la ayuda es poquísima y los gastos elevadísimos. Ya no quiero ni poner cifras. Lo que sí contarles que cobré y pagué todo lo que puede, algunas guarderías y el petshop, pero me falta la mitad de las guarderías y tres vetes, por eso se me ocurrió aprovechar el Día del Animal y hacer esta hermosa rifa. ¿Cuento con Ustedes?”, expresó Laura.

Luego publicó los links para comprar una rifa, dos y tres. El alias de Mercado Pago es Patitas.mdp y el de Cuenta DNi MDP.patitas. El valor de cada número es de 3000 pesos, o dos por 5000 o tres por 6000. En cuanto a los premios, el primero es un teléfono celular, el segundo, unos auriculares inalámbricos y el tercero “unos lentes de una óptica muy reconocida de la ciudad”.