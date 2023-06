Día del Trabajador Estatal: qué dependencias no atienden y qué servicios se brindan con normalidad

Este martes se cumple el asueto por el Día del Trabajador Estatal por lo que no funcionarán gran parte de las oficinas y reparticiones públicas, tanto de provincia como de Nación, de distintas áreas de servicios.

Por esta fecha no habrá atención al público, según se anunció desde el gremio, en las sedes de Anses, Desarrollo Social, Inidep, Registro de las Personas, ARBA, Sedronar, Instituto Nacional de Epidemiología, Ente Nacional de Comunicaciones y personal civil de Fuerzas Armadas.

Tampoco abrirán las sedes de Senasa, INTI, Conicet, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ministerio de Trabajo, Patronato de Liberados y Delegaciones Turísticas de la provincia.

Alcanza también a dependencias provinciales relevantes como la Región Sanitaria VIII, Museo MAR, Teatro Auditórium, IOMA. En hospitales públicos de la provincia se atenderán guardias mínimas al igual que en organismos de niñez y adicciones. En cambio, será normal la actividad en salas de juego de casinos y oficinas de PAMI.

Claudia Rey, secretaria adjunta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Mar del Plata, se refirió a la situación particular que se puede dar en las escuelas públicas en las que insistió que “corresponde el feriado” al personal auxiliar porque “es una ley nacional a la que adhiere la provincia y solo se discrimina al personal de educación”.

“Entendemos que quieren garantizar los días de clases, pero pedimos que se otorgue el franco compensatorio para otro momento y no se afecte el servicio”, dijo la dirigente a Teleocho Informa. Anticipó que estima que habrá un 80% de escuelas donde se sentirá esta ausencia de personal y que la apertura de esos edificios “dependerá de lo que decidan sus directivos”.

“No está garantizada la limpieza, no hay que exponer la salud ni del docente ni los alumnos”, dijo Rey y remarcó que “ya que no nos pagan horas extras ni doble de salario por el día, se debe garantizar el compensatorio” para el personal de educación no docente.