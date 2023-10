Diario de viaje: una marplatense en las Salinas Grandes de Córdoba

Recorrer 1,300 km desde Mar del Plata hacia las Salinas Grandes de Córdoba, tener tan solo 24 horas para conocer uno de los salares más grandes de Argentina, que el tiempo meteorológico acompañe y cruzarme algún vecino de una localidad de 1345 habitantes sería todo un desafío que se cumplió el pasado 15 de septiembre cuando bajé de un auto alquilado con un celular, un gorro y una cámara analógica.

El desierto de sal conecta cuatro provincias: Córdoba, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Un misterio que todo curioso quiere revelar: ¿cómo es posible que este gran espectáculo natural sea tan poco conocido?.

Mi objetivo era llegar a ese pintoresco pueblo que había encontrado surfeando en internet una tarde ventosa en La Perla del Atlántico cuando decidí que mi destino sería la capital del cuarteto, y aunque esperar la salida del famoso "Cucú" en Carlos Paz rodeada de niños, turistas y locales no me parecía una mala idea, tenía la necesidad de buscar una nueva historia.

SAN JOSÉ DE LAS SALINAS

Ubicado a 190 kilómetros al noroeste de Córdoba capital, en el Departamento de Tulumba nos encontramos con San José de las Salinas. Para llegar esta localidad, de la mano de Ahora Mar del Plata, tuve que tomar la ruta Nacional 60, recorrer un camino que suele hacerse extenso por la circulación de camiones, pero que el paisaje hace que se haga llevadero.

El 15 de septiembre de 2023 en el norte de la famosa provincia hacía 35 grados, tan solo pude visualizar una estación de servicio en Deán Funes, el viento se hizo cada vez más intenso a medida que los kilómetros pasaban y el cielo celeste daba contraste con una naturaleza que mutaba de serrana a desértica.

Mi teléfono fue una clave fundamental en todo este recorrido ya que el pueblo tiene un ingreso de 3 kilómetros y la referencia es su ubicación entre Quilino y Lucio V. Mansilla. Un arco con su nombre es lo primero que pude visualizar, luego aparecen los primeros indicios de habitantes: el Club Unión San José, un cartel de “información turística”, el hotel, la plaza San Martín, un almacén de ramos generales, la Sub comisaría, el Hospital Municipal, la Escuela primaria “Víctor Mercante”, la Estación del Ferrocarril y la Capilla.

Ingresé a la ciudad situada en las costas de sal a las cuatro de la tarde. El sol penetraba mi piel, el viento era el sonido más fuerte, las calles estaban secas y vacías, los tres comercios cerrados, la limpieza de las veredas y la plaza eran alucinantes y la gran pregunta: ¿cómo y a qué hora llegar a las salinas para ver el famoso atardecer?.

LA MUNICIPALIDAD, MÚLTIPLES DUDAS Y QUIÉN LAS RESPONDERÍA

La impaciencia se multiplicaba, esta vez el sol manejaba mi tiempo, no el reloj. Encontré mis respuestas en Mágali, una joven que trabaja en la Municipalidad y es una experta en orientar a turistas perdidos. Ingresé a un salón oscuro, un hombre en un asiento se abanicaba con su gorro. Ella me esperaba del otro lado del arco de la puerta, sentada en su escritorio, con la televisión encendida, me dijo que pase.

“Bienvenida a San José de las Salinas, ¿venís a visitar el salar?”, me preguntó. A su consulta le respondí con un sí rotundo. Con gran alegría abrió un cajón con tres panfletos, un mapa de bolsillo y una lapicera con la que me daría todas las indicaciones para poder llegar a la gran maravilla.

“En principio esta localidad se llamó Villa San José, se fundó en 1848. El pueblo tuvo su apogeo con la llegada del ferrocarril entre los años 1871 y 1875. Con él llegaron los primeros inmigrantes de origen sirio libanés y junto a quienes ya vivían acá comenzaron a trabajar en el salar”, me explicó la muchacha.

Allí, también, me comentó cuál era el significado de la bandera del poblado: “Verde claro por la flora autóctona, blanco por las salinas, rojo por el atardecer, en el centro las manos de los obreros y la solidaridad de los habitantes que de tan solo un desierto lograron levantar un pueblo que vive en armonía”. Asimismo, me comentó que esperan con gran alegría el FestiSal, evento al que me invitó y se realizará el 10 de febrero de 2024 como cada año: “Festejamos con música, bailes y comidas típicas de la zona para encontrarnos con nuestras raíces”.

Por último, me advirtió: “No ingreses sola al salar, ni con el auto, ya que hay superficies blandas y se puede empantanar el vehículo. Camina despacio, con gorro, lentes de sol y protector. No hay señal, así que no te alejes mucho del borde de las salinas, ya que no hay punto de referencia mas que las antiguas vías que quedaron del ferrocarril”.

Me despedí de Mágali contenta y segura de volver. En mi mano derecha tres volantes con información, en mi mano izquierda una bolsa con sal extraída por los obreros que regalan en forma de souvenir en el Municipio y la última recomendación: “Al salar se va a las seis de la tarde, antes no porque hace mucho calor, luego del atardecer no es recomendable si no vas a ir con un guía”.

EL IMPONENTE DESIERTO

El sol empezó a bajar y lo único que quedaba eran las recomendaciones de Mágali y tiempo. Según la página oficial de Turismo de Córdoba “a lo largo de miles de años, una falla tectónica permitió la filtración de antigüo fondo marino, dejando expuestas hectáreas de minerales, entre los cuales predomina el cloruro de sodio. En la actualidad es materia prima de industrias que utilizan la sal con fines comerciales”. En la misma línea, aclaran que “en verano las temperaturas pueden ser extremas, llegando a los 45 grados durante el día y descendiendo abruptamente por la noche”.

Por último, resaltan un dato importante: “En medio de las salinas se encuentra el Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas. El bosque de flora y fauna nativa emerge en el centro del desierto. La categoría de reserva indica que aquí solo pueden acceder personas con permisos especiales o investigadores científicos. Por lo tanto, solo se tiene acceso con autorización de la Secretaría de Ambiente de Córdoba y el acompañamiento de un guarda parque”.

Aunque tenía presente que al refugio no llegaría, sí, tal vez lograría ver el mejor atardecer de mi vida. El auto levantaba un polvo que nublaba la vista, el celular ya no tenía señal y al lograr toparme con el salar el tiempo ya no existió, la ruta ya no tuvo sonido y lo único que importó fue el cielo, el sol y los maravillosos colores que se formaban a medida que éste descendía.

Es verdad, me topé con las vías del tren y caminé por un piso que parecía infinito. Alrededor de las siete de la tarde el cielo fue dorado y el sol perfectamente redondo. Me senté y lo observé, saqué mi cámara, una Kodak a rollo que mi abuela había encontrado entre sus cosas, y disparé frente al astro que me regaló una imagen imborrable en mi retina.

Al desaparecer quedó un tinte de luz que me permitió volver al auto. Al tomar la ruta tan solo felicidad, reflexión y la satisfacción de haber logrado conocer desde adentro una pizca más de Argentina.