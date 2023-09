Diez años sin Degoas: anécdotas desopilantes y esa estrella que siempre brilla

Tras el siniestro vial, fue trasladado al HIGA en donde recibió atención permaneciendo en coma inducido por una semana. La causa quedó caratulada como "Homicidio culposo" pero la Justicia no aceptó el pedido de la familia de llevar a un juicio a la responsable ni quitarle la licencia de conducir.

Hace 10 años, Norbert, dejó la tierra pero su música y alegría siguen intactos en el corazón de los marplatenses. Nadie olvida sus increíbles videos de Adelgamate, El Cóndor, Rizzo, La Paulina, Spring Up, Remicoop, Rizzo, entre otros.

Norbert Degoas

"El año 10 es muy significativo porque podemos ver cómo hemos crecido en este tiempo y a la vez tiene el 'sinsabor' de pensar en todo lo que podríamos haber hecho con Norbert", expresó Franccesca, la menor de sus hijas. Al mismo tiempo, Arianna, la mayor, reveló: "Seguir el legado de Norbert es hermoso para mi hermana y para mí, es sanador a nivel personal y muy satisfactorio a nivel profesional".

La artista es conductora del programa "Tu cumple vale" y hoy cumple 880 días ininterrumpidos al aire: "A mi papá le gustaba batir récords, así que siempre siento que la fuerza para llevar adelante este proyecto tan grande me la trae él con su empuje angelical".

image.png

En estos últimos años se incluyeron publicidades de Degoas en la multipremiada película de Mariano Cohn y Gastón Duprat “El Ciudadano Ilustre”, también hubo una instalación interactiva en Trimarchi diseñada por sus hijas, la creación de una Sala Norbert en su honor en el café ATC de Mar del Plata, el nombramiento como Ciudadano Ilustre por parte de la Municipalidad de General Pueyrredon, y también una campaña publicitaria para homenajearlo a nivel nacional para el Banco Santander con la utilización del famoso jingle “Buenos Aires - El Condor - Mar del Plata”.

Todo esto se suma a los incontables homenajes en redes sociales hechos por artistas reconocidos y público en general: memes, citas, remixes de sus jingles, caricaturas, menciones en libros y hasta una serie animada que lo tiene como superhéroe en Youtube. Considerado el primer influencer, fue un creador adelantado a su tiempo por lo que su obra sigue en plena vigencia. Norbert Degoas está presente en la televisión, en la radio y en las redes sociales como un artista de culto, siempre en el corazón de la gente.

degoas3.webp

Norbert y sus anécdotas diarias

"Norbert como padre fue y sigue siendo excelente. Como te digo, él nunca nos abandona, él está presente. Una de las cosas que más extraño de él son las sobremesas en las que siempre cantábamos y él usaba la mesa como tambor. Podían durar como 2 horas en las que seguíamos un extenso repertorio de clásicos,rock, boleros, baladas, swing, flamenco, tango… de todo. Mi papá era una gran persona y a mi me fascinaba caminar por la calle con él de la mano. El saludaba a todos y cada uno de los que lo frenaran en la calle. Una vez recuerdo que alguien vino y le dijo “¡Hola maestro! como estas?” y él contestó “Siempre tropical hermano!”. Yo era chica y no entendí por qué mi papá le decía hermano a un desconocido. Ahora lo comprendo mejor", contó Arianna.

image.png

Por su parte, Fran, lo recuerda con felicidad: "La mejor manera de recordarlo es hacerlo con positivismo y alegría como la que él vivía cada día. La misma alegría y simpatía que él contagia en sus avisos. Además lo recordamos haciendo, él era un generador de contenidos incansable. Tuvo el récord en avisos unipersonales mundial. Amaba lo que hacía y no paró de hacerlo nunca. Así que para nosotras es importante seguir con su ejemplo en el que encauzaba su energía en crear pequeñas obras de entretenimiento", agregó.

Arianna recordó que en un sueño, su papá le dijo que siga apostando a trabajar en la ciudad. "Yo siento que venimos triunfando con mucho mucho esfuerzo porque nuestra ciudad no es fácil pero es a donde siempre aposté y lo sigo haciendo. Como me dijo mi papá en un sueño 'Metele con todo'".

La causa, el semáforo y "La ruta Degoas"

Las hermanas coinciden en que la Justicia no las acompañó, pero pese a que esa causa está cerrada "no guardan rencor". "En sí cuando a uno le matan a un familiar caminando por la calle no tiene fuerza, uno hace lo que puede. Pero a la distancia de 10 años puedo seguir diciendo lo mismo que el primer día: mi papá está en el cementerio y quien le quitó la vida sigue con su vida normal", enfatizaron. Al mismo tiempo, a quien atropelló al publicista les desean "paz".

En el lugar del accidente siempre faltó un semáforo. Meses antes del hecho trágico, Norbert y Alejandra, su esposa, habían juntado firmas para que se colocara uno. "Él sabía que era muy peligroso porque había visto accidentes en la zona y no estaban ni las sendas peatonales marcadas. Juntó muchas firmas el mismo, se enviaron a la Municipalidad y, como todos imaginaran, nunca pasó nada. Creo que una vez pintaron las sendas, pero ahora estimo que deben estar mal pintadas y el semáforo es un sueño sin cumplir", reveló Ariana.

Y agregó: "También sería bueno que coloquen una estrella dorada en esa esquina recordando a mi papá. Nunca supe bien cómo se gestiona pero, tratándose del artista que mejor marketing le hace a Mar del Plata con sus famosos jingles, bien el EMTUR o la Municipalidad podría gestionarlo. Hay muchos fanáticos que vienen a Mar del Plata a hacer la Ruta de Degoas, este podría ser un punto clave".

Norbert papá: ¿Qué le dirías si lo tuvieses enfrente?

Franccesca: "Le diría gracias! Por ser el mejor papá y por enseñarnos a vivir de otra forma, relajada, sin preocupaciones y venerando la diversión. Seguro haríamos algún chiste, y después de reírnos un rato le diría cuanto lo extraño y que siempre va a ser mi refugio en el mundo".

image.png

Arianna: "Que estamos bien y seguimos adelante. Que no se preocupe, que seguimos su legado al pie de la letra: con amor, alegría, música y, especialmente, trabajando incansablemente para la gente. Y, en secreto, le diría que lo amo, que lo extraño cada día más y que su estrella siempre brillará".