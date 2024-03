Diseñó un mecanismo para vender miel en su casa "estilo autoservicio" y le robaron dos potes

Ocurrió en Padre Dutto al 700, en una casa donde había una serie de carteles que describían la modalidad de venta y donde se exhibía la leyenda: "No robe, no sea rata".

Entre los productos con lo que buscó innovar, Pedro comenzó a ofrecer potes de medio kilo de miel a $3.000, y cuando le quedaban solo dos, dos personas decidieron robárselos.

Al no encontrarlos pensó que se habían caído, o que se trataba de una confusión, pero al revisar sus cámaras de seguridad vio cómo una mujer los extrajo y se los llevó, lo más campante, mientras caminaba en compañía de un hombre que parece ser su pareja.

image.png

"Me sorprendió que roben algo así y me da pena. Es un emprendimiento nuevo que viene funcionando bien. Ya se roban cualquier cosa y no sé que hacer", contó el damnificado, que innovó con este formato de venta hace un mes.

Al advertir del robo, decidió que cambiará su modo de atención para la venta de miel y plantines, al que había llegado por no estar todo el tiempo en su casa y querer optimizar sus ventas.

Por la difusión de las imágenes y de la noticia en el barrio, espera que los ladrones vuelvan a devolver lo que se llevaron o a pagarle los $6.000.