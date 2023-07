Docente de música sufrió una ciberestafa: "Tenía la plata para tramitar mi jubilación y hacer el viaje de mis sueños"

"Me robaron todo el lunes pasado y el miércoles tenía que dirigir al coro en un evento que preparamos con mucho tiempo, fui y lo hice como pude. No sé cuál sería mi presión arterial y estaba medicada. Pero me robaron todo; espero que no me roben también la vida", contó la damnificada, oriunda de Buenos Aires y afincada en Mar del Plata desde el 2000.

Desde que constató que le habían sustraído sus ahorros, Mariana empezó diversos reclamos seguidos de una serie de posteos en redes sociales donde asegura que "todos estamos en peligro" y suministra fuertes críticas a la entidad bancaria, que asegura que a través de sus líneas telefónicas y luego en la atención presencial de la sucursal de "El Gaucho", la revictimizaron y nunca buscaron ayudarla, pese a que "la plata fue transferida de una cuenta del Banco Provincia a otra del Banco Provincia".

Hizo la denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos, contrató a un abogado, y luego siguió haciendo reclamos al banco, que asegura que "todos fueron desatendidos".

"Hasta en la fiscalía me dejaron entender que el Banco Provincia es muy inseguro y tiene medidas de seguridad muy frágiles. Los estafadores existen y existieron toda la vida, pero los que deberían cuidarte no te cuidan. Hice primero la denuncia telefónica, después fui a la sucursal que me corresponde y me hicieron preguntas muy similares a las que le hacen a las mujeres que son víctimas de abuso sexual, del estilo de 'te pusiste una minifalda', 'le mostraste la pierna', o en este caso, 'le dijiste los números'. Tuvieron cero empatía conmigo, que fui la víctima de personas que tienen un sistema muy aceitado para ejercer el verso y quedarse con la plata de otros. Yo no soy una persona estúpida, me contactaron muchísimas personas para contarles que les pasó", describió la mujer.

La profesora había recibido una tarjeta de crédito que debía activar desde el 1 de julio pero se confundió e intentó hacerlo unos días antes. Para eso buscó información en su celular y accedió a una página que ubicó en los resultados de Google de "VISA Home", similar a la página original pero administrada por ciberdelincuentes.

Las opciones de la web eran muy limitadas y en cada opción aconsejaban llamar a un número de característica 011, donde finalmente se comunicó: "Me dijeron que tenía que bajar una aplicación del homebanking del banco, a lo que me negué, porque yo siempre opero desde la computadora de escritorio, pero me contestaron que había algunas opciones que solo podía usar de esa manera. Finalmente me la bajé, la persona con la que hablé primero me derivó con otra y a los pocos minutos me sacaron todo".

Curiosamente fue el día siguiente a las elecciones en Córdoba y la víctima identificó que una de las personas que la interrogaba tenía "esa tonada", por eso le preguntó cómo habían terminado los escrutinios, lo cual "descolocó" a la persona que cambió su tono "más a neutro" y procedió a pasarle con otra persona.

En hábiles maniobras vaciaron la cuenta en pesos, con 400 mil pesos, que tenía destinado a los gastos de una abogada que tramitaría su jubilación al año siguiente y le sacaron 7 mil dólares, reservados para hacer "el viaje más importante" de su vida pero que tuvo que postergar por la pandemia de coronavirus. Incluso había abierto esa cuenta cuando le desvalijaron su casa cuando no había moradores.

"No entiendo cómo pudieron sacar los dólares así, de una cuenta que estaba congelada, sin movimientos, por tantos años. Para comprar cualquier cosa te hacen mil preguntas, hasta para llamar al 0800 del banco, pero para estos casos parece que no hay seguridad", alertó.

Según supo este medio, el caso será investigado por el fiscal David Bruna y la mujer será patrocinada por el abogado Martín Codías.

En los posteos de Mariana en redes sociales comentaron decenas de personas que sufrieron estafas con modalidades similares.

"Recibí muchos mensajes de aliento; voy a seguir con mis proyectos y hacerlos como pueda. Soy más pobre que antes pero voy a salir adelante. También apareció gente que dice 'invertí en tal cosa o tal otra', en una actitud lamentable, pero lo único que me importa ahora es que la gente esté alerta", concluyó.