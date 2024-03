Dolor por el fallecimiento del secretario de Abuelas

“En el exilio me pregunté muchas veces para qué estaba vivo. Cuando volví a la Argentina y empecé a trabajar con Abuelas me di cuenta que estaba vivo no solamente para encontrar a mi hijo, sino a los hijos de los compañeros desaparecidos. Ese es el mayor oxígeno y honor que tengo”, dijo Abel hace unos años, al ser distinguido como Personalidad Destacada de los Derechos Humanos por la Legislatura porteña.