Dramático relato: buscaba trabajo, creyó conseguirlo y cayó en una estafa piramidal

El desempleo del 8,3% ubica a Mar del Plata como la ciudad con más desocupación del país en el segundo trimestre del 2023. Por este punto, hay muchos avisos "virales" de trabajos remotos, al que acceden vecinos de la ciudad, pero algunos no son mas que estafas.

Estadísticamente estos delitos se incrementan durante los fines de semana, tal como le ocurrió a la mujer que comenzó a dialogar con un número desconocido de Whatsapp durante el domingo para comenzar a trabajar como escritora de reseñas.

"Escribí la primera reseña y me transfirieron mil pesos por cada puntuación; después me pidieron hacer una transferencia para poner una cuenta a mi nombre y hacerme los pagos ahí. Fue una suma mínima, que me la devolvieron con otros $6.000 de ganancia", agregó.

En el espiral de los engaños, primero le pidieron $50.000 para el mantenimiento de la cuenta, luego $100.000, en el momento en que empezó a desconfiar de los pedidos, y todo se enrareció cuando le dijeron que "el próximo paso era poner $368.000".

Para cumplir con este cometido, Melisa tuvo que "pedir plata prestada" y concretó la que fue su última transferencia.

"Ya llevaba depositados $368.000, que no me devolvían ya más con dinero adicional ni nada de eso", aseveró, y sostuvo que "al pedir mayores explicaciones me dijeron que la última tarea para que me devuelvan todo lo que puse era depositar un millón de pesos".

También le pusieron una fecha límite. "Me dicen que tengo una semana para hacerlo o no me pueden devolver nada", lamentó, ya presa de dudas y angustia.

Las transferencias prometían ganancias del 30%, a corto plazo, además de la remuneración por el trabajo en los sitios de Internet, pero todo indica que fue mentira, en relación con las maniobras que la mujer analiza denunciar en la Fiscalía de Delitos Económicos.

El diálogo más fluido lo tuvo en un grupo de Whatsapp y otro de Telegram, donde ve que hay por lo menos otras 50 personas siguiendo las mismas instrucciones.

Los chats de los supuestos empleadores y cómo la extorsionaron

image.png

image.png

image.png

image.png