Duro reclamo de alumnos y sus padres por la demora en habilitar el edificio de la Escuela Secundaria N°38

Recuerdan compromiso inicial de disponer de este edificio a partir de abril, como fecha aproximada. “Más tarde se dijo para junio, luego para agosto o septiembre y tampoco”, detallan y resaltan la última novedad: “Hoy nos enteramos por el arquitecto que dirige la obra, que no hay plazos para la entrega del edificio, dado que aún no está licitada la compra y colocación de la carpintería de 1ro y 2do piso, por oposición de parte de ese Consejo Escolar”, explicaron. Por eso apuntan en particular a la titular de ese organismo, Natalia Russo.

Por si fuera poco, la opción alternativa tampoco fue solución momentánea. “Las 5 aulas que se nos asignaron en el edificio del CEF allá por septiembre del 2021 para dar clases a 12 divisiones del turno mañana en condiciones totalmente inadecuadas para una escuela secundaria, no se pueden utilizar a causa de las diversas actividades que, desde el 24 de agosto hasta mediados de octubre se realizan en el edificio”, informaron.

Detallan que en esas mismas instalaciones donde deberían cursar los chicos de la ES 38 se desarrollan actividades en estos meses vinculadas con los Juegos Bonaerenses y las Expo Educativas, entre otras.

“La totalidad de los y las estudiantes de la secundaria 38 hoy solo tienen clases de manera virtual, con el agravante de que muchos de nuestros educandos carecen de conectividad y/o de celular”, acusaron.

Por eso, ante “semejante situación de incertidumbre y vulneración” exigen que “se dejen de lado inoperancias, incoherencias y mezquindades porque docentes y estudiantes necesitamos nuestra escuela ya”.