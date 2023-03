EDEA programó para este jueves dos cortes de luz en Mar del Plata 

Los cortes previstos en Mar del Plata serán:

• Calle Valencia e/ calle Calasanz y calle Gorriti y calle Montes Carballo e/ Av. Constitución y calle López de Gomara en el horario de 8:00 a 12:00.

• De calle Cerro Aconquija (ex 29) a calle Cerro Adela (ex 35) y de calle Isla Tule (ex 32) a calle Isla de los Pájaros (ex 24) en el horario de 9:00 a 11:00.