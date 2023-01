EDEA programó para este martes cuatro cortes de luz en Mar del Plata y Batán

Los cortes previstos en Mar del Plata serán:



• De calle R. Inda a calle Mac Gaul y de calle Güiraldes a calle Nápoles en el horario de 8:00 a 11:00.

• De calle Chaco a calle Olazábal y de calle 9 de Julio a calle 11 de Septiembre en el horario de 8:15 a 12:15.

• Calle Alsina (par) e/ calle Gascón y calle Falucho en el horario de 7:00 a 8:30.

En tanto, habrá un corte en Batán:



• Calle Perón (ex 35) e/ calle H. del Carril (ex 48) y calle Bronzini (ex 50) en el horario de 8:15 a 10:00.