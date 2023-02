El abuelo de las gemelas marplatenses consiguió los pasajes

“Me dieron el número del Canciller Caputo y tengo que llamarlo porque me va a ayudar”, le comentó Gustavo a Ahora Mar del Plata.

En el móvil de Teleocho Informa, antes de viajar a España, el abuelo dijo que “no creía que iba a tener tanta repercusión, pero la gente es muy solidaria. Les agradezco de corazón. No los conozco y me dieron una mano”, dijo emocionado.

“Nunca salí de Mar del Plata. Trabajo todo el día. Yo no quería ir antes porque le tengo miedo al avión, pero ahora si tengo que cruzar nadando lo voy a hacer”, comentó.

“El pasaporte me lo van a hacer en Ezeiza. Voy a ir con un amigo. Allá también los vecinos hicieron una colecta porque son muy queridos, a pesar de lo que se ha hablado”, aclaró.

“Mis nietas dijeron en la carta que les hicieron bullying, no son problemas de la familia. Mi hijo y mi nuera se han peleado como se pelea cualquier pareja”, dijo, además. “Yo les creo a mis nietas. A mí me hacían bullying en el jardín, unos se pueden defender y otros no. Con palabras se puede matar a una persona”.

“No tiene nada de malo querer ser de otro sexo ni cambiarse de ropa. No entiendo por qué tanta violencia. La educación empieza por la casa, pero también en la escuela”, afirmó Gustavo.

“El Día del Padre nos juntamos siempre a comer asado, el año pasado las llamé y fue el detonante. Cortaron la llamada y se pusieron a llorar porque se querían volver”, comentó entre lágrimas.

“Se cortó el pelo y parecía un varoncito, le dije eso y que le quedaba lindo hacía y me una sonrisita como queriendo contar, pero no contó nada. El padre se enteró por la carta. No les contaban las situaciones”, dijo luego.

Sus nietas se arrojaron desde el balcón de un tercer piso en Sallent, cerca de Barcelona, aquejadas por el bullying que les hacían sus compañeros de colegio. Una de ellas falleció y la otra está internada en grave estado.