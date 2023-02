El abuelo de Lucio Dupuy reunió todos los juguetes de su nieto y asegura que a veces desaparecen: "Pasan cosas extrañas"

“Pasan cosas extrañas en casa, pero a veces no las quiero contar porque nos van a tildar de locos”, manifestó. Para Ramón, la presencia de Lucio se hace sentir más que nunca en la casa donde el nene supo ser feliz junto a sus primas y tíos.

“Yo tengo todos los juguetes de Lucio, todos los que pudimos rescatar”, dijo. Es que tras el crimen del nene, las madres de las acusadas tiraron las pertenencias del chiquito y hubo cosas que no pudieron salvar.

CASO LUCIO DUPUY: LA SENTENCIA I "Ningún organismo de los derechos humanos nos llamó": Ramón Dupuy

A pesar de ello, sostuvo: “Lucio está muy presente, es muy loco lo que pasa”. Además, recordó el momento que su esposa, vivió a la salida de los tribunales de Santa Rosa el pasado 2 de febrero, cuando declararon culpables a Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez por el homicidio agravado.

“Lo que le pasó a Silvia la dejó muy conmovida. El nene que apareció llorando de la nada cuando salimos y la abrazó con tanto amor, es algo inexplicable, estamos seguros de que fue una señal”, afirmó.

Además, insistió en que el fallo que los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora dictaron, no era el esperado. “Nosotros no estamos conformes, no se la condenó a la progenitora el delito de abuso sexual y el agravante de odio de género, lo cual consideramos que es así porque a Lucio lo mataron por ser varón”, agregó.