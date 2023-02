"El chico de los bizcochitos" recibió el celular y ahora tiene Instagram

chicobizcochitoss.jpg

Ahora, Cristian ya tiene una herramienta de trabajo para poder tomar pedidos. "Estoy re contento, me lo dijo de sorpresa y estoy muy emocionado", expresó.

El joven, tiene 18 años, y sale todos los días desde el barrio Las Heras en bicicleta y recorre vendiendo en distintas zonas: desde Juan B. Justo a Luro, y de Independencia a Jara.

"Mi mamá y mi padrastro se levantan a las 3 de la mañana y a las 7 ya está todo para que yo salga a venderlos. Yanina es mi mejor cliente y la gente siempre trata de ayudarme", contó acerca de cómo es un día de trabajo.

La mujer, que es especialista en comunicación, además de conseguirle el celular, le creó una cuenta de instagram llamada @elchicodelosbizcochitos y le enseñará a usar las redes sociales para conseguir más clientela.

"Me gustaría aprender todo lo de las redes, Instagram, para poder vender. Ahora voy a ser papá y estamos comprando materiales para poder armarnos nuestra casa adelante de lo de mi mamá. Trabajando todo se puede", completó Cristian.

image.png

Siempre las ganas de trabajar están, es una emoción porque es un celular re lindo y estoy muy agradecido. La idea es poder salir adelante de a poco. El hombre que me donó el teléfono me saludó y me dijo: 'esto es para vos'. No hay muchas personas así que se solidaricen, estoy muy agradecido", completó el joven emprendedor.