El Concejo Deliberante convocó a los taxistas y remiseros a una reunión de urgencia

Los taxistas esperaban que el municipio los llamara para mantener un encuentro el mismo martes, pero eso no solo no sucedió, sino que sobre el final del día el intendente Guillermo Montenegro aseguró que no iba a aceptar aprietes ni extorsiones y anunció que los denunciaría penalmente.

Por su parte, el miércoles las entidades de taxis respondieron con una denuncia al intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público: lo acusan de no controlar a las plataformas digitales.