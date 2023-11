El conmovedor mensaje de Enzo: sufrió convulsiones en el 591 y la decisión del chofer le salvó la vida

Tras regresar a la escuela, Enzo compartió un emotivo mensaje en las redes sociales. "Dios me puso a prueba, una vez más. No voy a negar que pensé en rendirme pero mi corazón simplemente no lo aceptaba. Mi vida cambió de un momento a otro y hoy me toca ser mejor persona porque se medio otra oportunidad", escribió el joven.

image.png

"Pasé noches dolorosas, con miedo, un miedo que jamás había tenido, el de poder perderlo todo en un instante -confesó-. Ahí fue cuando sentí el apoyo de todos los que me rodeaban. Desde el chofer y la mujer que no se movieron de mi lado hasta los doctores que, pese a mi situación, decidieron no derivarme y como dijeron ellos, salvarme".

image.png

"Todo esto es una enseñanza. Agradezco a todos los que estuvieron conmigo. Dios me da la oportunidad de poder recompensar toda la ayuda que me dieron", agradeció Enzo en el conmovedor posteo.