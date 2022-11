El crudo y esclarecedor relato de los familiares de Leandro Acosta

Además, Dante Pastrana, de la Sociedad Fomento, denunció en Ahora Noticias que están “olvidados” y reclamó que se les den “herramientas” para luchar contra las adicciones.

Sobre las personas que estaban con Leandro, Marcelo contó que “anoche vino uno que le quisimos sacar un poco de charla e hizo teatro, contó cosas que no pasaron. Sabe mucho más, es un cobarde, no quiere ir a decir la verdad. Él y el primo, que saben quiénes son. Nosotros siempre lo ayudamos y nos respondió con traición. Mucha gente que estuvo después del hecho contó otras cosas”.

“A mi hermano lo manejaban como títere por su adicción. Lo quisimos ayudar, pero no es fácil”, dijo el hermano. El padre, luego, aseguró que su hijo "era un esclavo. Por ser tan bueno lo manipulaban".

Además, Marcelo reclamó que estas situaciones “no pasen más en el barrio, loco. Porque ya hubo varios casos, han caído muchos pibes buenos en esta mierda de las drogas. La gente de mierda aprovecha a los buenos para hacer plata”.

“Lo que ha pasado es terrible, porque mi hijo no tenía nada que ver en lo que pasó, era un muchacho excepcional. Era buenísimo, estaba pasando por un mal momento por esa adicción de mierda, pero no era violento ni delincuente. Pedimos justicia y que se esclarezca la muerte”, dijo Ángel.

Marcelo, luego, relató que los que mataron a su hermano “se dice que son del barrio. Nosotros no los conocemos. Mucha gente no quiere hablar por miedo. Hubo rumores, pero no sabemos quiénes fueron”.

leandro acosta murga.jpeg

Cristian, además, destacó que “vinieron con varias historias, con que había una mujer y un chabón. El que agarraron ahora es el que presuntamente manejaba y anoche nos enteramos quién fue el que supuestamente disparó porque nos mandaron una foto. Iba de acompañante"

"Lo que nos dicen es que hubo quilombo con los de otro barrio, y vinieron en represalia y tiraron ocho tiros. Mi hermano no estaba solo, pero los que estaban con él desaparecieron y quedó solo”, refirió.

Dante Pastrana, de la Sociedad de Fomento, también reclamó que su barrio está “olvidado en todo. Leandro ayudó a algunos pibes a salir de la droga y lo logró, y él no pudo”, se lamentó luego.

“El problema de la adicción es muy difícil trabajarlo para aquellos que solo tenemos amor, compromiso y voluntad. No tenemos herramientas. Necesitamos un acompañamiento de la Municipalidad, Provincia y Nación”, relató.

Además, contó que “se acercó la funcionaria Yanina Sosa, que vino a plantearnos los caminos que había que seguir y posibles soluciones, hay compromiso de acercarse y empezar a trabajar. La adicción es una pata, pero acá también hay inseguridad, problemas en educación, hay falta de laburo”.

Sobre Leandro, recordó que “la relación era de muchos años, de amistad. Ha colaborado siempre con la Sociedad de Fomento, con la organización de los carnavales de Mar del Plata. Siempre, desde su rol de murguero estaba presente predispuesto a dar una mano para hacerle bien a los demás”.