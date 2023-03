El descargo de los ocupantes del predio: "Dicen que somos delincuentes, pero no es así"

Después de que se conociera la noticia de la no apelación por parte de los ocupantes al fallo que ordena el desalojo del terreno del barrio Las Heras de Mar del Plata, una de las personas que está allí desde hace varios días, manifestó este mediodía que “pasamos frío, pero necesitamos un techo. Somos todos pibes que estamos haciendo nuestras familias , necesitamos un techo. Dicen que somos delincuentes, pero no es así, somos trabajadores, yo soy vendedora ambulante. Estamos porque lo necesitamos”.

En otro pasaje de la entrevista, Paola reclamó que “en la Fiscalía no nos dieron pelota. Nos decían que en cinco minutos nos atendían, pero nunca vinieron y terminó cerrando y nos quedamos afuera. Esperamos que nos den una solución. Siempre estamos esperando que vengan a darnos una respuesta”.

Paola, una vecina, también dejó su testimonio en Teleocho Informa y mostró apoyo para los ocupantes del terreno. “Están viviendo con angustia porque no saben qué va a pasar. Ellos necesitan los terrenos y yo estoy de acuerdo, porque esto hace años que es un monte. Siempre fue un baldío. No sé por qué no se los dan. Yo me siento más segura porque hay gente transitando. Acá robaban, tiraban las cosas, una vez le pegaron a un chico y lo tiraron”.

“Son todas personas jóvenes que quieren salir adelante. Les digo que luchen. A mí me dieron el lugar donde estoy, lo pedí y me lo dieron. Hoy por hoy, mal que mal, un techito lo pueden tener y después pueden progresar”, aseguró la vecina.