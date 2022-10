El desesperado pedido de una marplatense para su operación de cadera

Claudia Alejandra Herrera Moreno padece osteonecrosis de cadera y desde hace meses espera que IOMA le entregue la prótesis que necesita para su operación. “ La enfermedad me tiene prácticamente sin movilidad en estos momentos ”, expresó.

“IOMA me está negando la prótesis. Ellos dicen que está en falta, cosa que no es verdad, porque de forma particular conseguimos presupuesto en ortopedias. Simplemente ninguna ortopedia quiere venderle la prótesis por el hecho que IOMA paga cuando quiere”, advirtió.