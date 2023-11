El día después del desastre: "Estamos dedicados a emparchar para salvar lo que se pueda salvar"

Día Mundial de la Adopción "Estamos viviendo una crisis adoptiva, no hay familias ofrecidas en Mar del Plata"

“Recorrimos una parte, pero todavía no hay certezas del total de las pérdidas porque los productores están dedicados a emparchar los que puedan salvar . Hay sectores críticos como en San Francisco, El Coyunco y en la Laguna, donde algunos invernáculos no se pueden reconstruir más” , afirmó el dirigente.

“Entonces ahí van a ser graves las pérdidas, ya que no dan los tiempos productivos ni los de construcción. Ahí se perderán los plantines que estaban plantados y los que no, también, porque no hay dónde ponerlos”, reflexionó Velimirovich en contacto con este medio.

Luego, apuntó que para tener certezas van a tardar “unos cuantos días” y que mientras tanto “estamos dedicados a emparchar para salvar lo que se pueda salvar. Por eso no se puede saber exactamente”.

“También granizó, pero como está recién plantado, calculamos que no habrá pérdidas grandes a campo, aunque se debe esperar cuatro o cinco días. Las pérdidas más grandes están en los invernáculos del tomate y el morrón”, explicó.

Consultado sobre la ayuda gubernamental para poder salir de esta grave situación causada por la naturaleza, Velimirovich indicó que “nos comunicamos con la Secretaría de Producción de Mar del Plata, por lo menos para que estuvieran al tanto, y les vamos pasando la información. Los pusimos en conocimiento de la situación”.