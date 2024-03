El dramático video de un aguilucho que quiso agarrar a un perrito en una casa de Parque Luro

Las imágenes de este martes por la mañana se cortan de forma abrupta cuando una de las aves intenta atacar o capturar con sus garras al perrito de raza británica.

"En ese pino enorme hay dos nidos gigantes de aguiluchos; yo tengo varios animales y ahora tengo miedo que agarren alguno", contó la mujer, que contó que vive sobre la calle Cardiel, entre Tejedor e Ingenieros.

Embed - Aguilucho quiso agarrar a un perrito en una casa de Parque Luro

Atento a este registro, Juan Lorenzani, integrante de la Fundación Fauna Argentina, admitió que "no necesariamente puede haber sido que el aguilucho se lo haya querido comer al perro pero sí que se haya sentido amenazado en lo que él considera su espacio".

"Son animales de gran porte, y si ven a un perrito chiquito, podría pasar también que lo quieran agarrar. Pero lo que comen son palomas y roedores, generalmente", agregó.

Las aves que se muestran en el video "indudablemente están acostumbradas a la presencia humana, pero esto no significa que no haya que tener algún tipo de cuidado con las mascotas. La preocupación nunca está de más, aunque cabe remarcar que no son animales que se acercan con malas intenciones".

En el centro de Mar del Plata se incrementó en las últimas semanas la presencia de aguiluchos, que son "mucho más grandes que los chimangos", y también se vieron halcones peregrinos anidando en la cúpula de la Parroquia Nuestra Señora de Pompeya.