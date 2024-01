El dueño de la combi que casi cae al vacío en Gascón y la costa deberá pagar los daños

Después del particular siniestro ocurrido en la mañana de este martes en la zona de la Costa y Gascón , el director del EMSUR, Santiago Bonifatti , aseguró que el dueño de la camioneta deberá pagar los costos de la reconstrucción.

“Siempre que aparecen estas situaciones, rápidamente comenzamos el proceso de reconstrucción y por el otro el reclamo administrativo a la compañía de seguros que es la que debe hacerse cargo, porque los marplatenses no tenemos por qué pagar por las imprudencias de los conductores”, dijo.

"Aquel que ocasiona un daño por una imprudencia o un hecho ajeno al espacio público tiene que hacerse cargo. Le reclamamos al titular y a la compañía de seguros. Una vez que tengamos el monto total lo haremos de manera formal", explicó luego.

“Nosotros hacemos el cálculo de los materiales implicados y la mano de obra que se pone a disposición. Después se verá cuánto le cuesta. El trabajo reconstrucción, instalación y secado, lleva casi tres días, además del vallado porque es peligroso”, expresó.

“Más allá de que haga algo imprudente o no, el daño lo ocasionó un tercero. El murete es parte de la infraestructura del municipio. Hay una responsabilidad de cada uno respecto de los terceros y de los bienes implicados en cualquier tipo de siniestro”, sostuvo el funcionario en el móvil de Teleocho Informa.

Sobre la reconstrucción, Bonifatti reconoció que “los operarios recuperaron las piedras enteras que cayeron al acantilado para que el murete no pierda la forma, el estilo ni la seguridad de que alguien se pueda sentar y no se caiga. Son históricas. Algunas podremos recuperar pero algunas no, entonces deberemos poner alguna nueva