El Foro de Seguridad solicitó que no trasladen los efectivos marplatenses a La Matanza

El Foro Municipal de Seguridad de General Pueyrredon solicitó que no trasladen a los efectivos marplatenses a La Matanza . De esta manera, se sumó al pedido de los familiares que este viernes realizaron un reclamo en las puertas de la Municipalidad luego de que los efectivos recibieran las notificaciones del traslado.

“Queremos que los 320 efectivos que se nos dijo iban a quedar en la ciudad se queden, no hay barrio de la ciudad que no tenga problemas, la frazada es corta, la Policía de la provincia de Buenos Aires no da a basto, no puede cuidarnos en este momento de crisis”, expresaron en un comunicado.

Desde el Foro remarcaron, en este sentido, que la fuerza bonaerense “ha demostrado con creces que no puede, no alcanza, así como es una realidad que no están siendo cuidados ni valorizados por los mandos superiores”.

“Son nuestros chicos, nuestros egresados y queremos que se queden en nuestra ciudad”, expresaron.

Los efectivos formados en la Unida Táctica de Operaciones de la Policía Bonaerense (UTOI) fueron notificados esta semana sobre un traslado para prestar servicio en La Matanza. “Muchos ya están allá, haciendo un tres por seis, tres días de guardia y seis de franco. No dan tiempo a volver a sus destinos, son de Mar del Plata y la zona. Fue de un día para el otro, además deben dejar a sus familias”, explicó Carolina en el móvil de Teleocho Informa en su edición del mediodía de este viernes.

“Hacen guardias largas que no les permiten comer ni descansar como corresponde”, dijo luego quien tiene a sus dos hijas trabajando en la fuerza. “Las sorprendió. Les dijeron que no pueden hacer nada, que es una decisión de más arriba. No sabemos a quién reclamarle, por eso lo hacemos visible”, agregó.

Además, junto a familiares de otros policías reclamaron “sueldos dignos” ya que “van a arriesgar la vida por 120 mil pesos, tienen que pagar alquiler y nadie les da nada. Los están mandando a un matadero y acá necesitamos seguridad. Hay mucha delincuencia”.