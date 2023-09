El Hogar de Nazareth y la lucha contra la pobreza: "Le tengo que decir a varias personas por día que no hay lugar"

“La realidad es lo que está pasando, todos los días la demanda es impresionante . En estos últimos tres o cuatro meses, estuvo siempre lleno. Tenemos alojados 33 varones y 12 mujeres. Le tengo que decir a varias personas por día que no hay lugar ”, aseguró.

“Muchas personas que vienen es porque no tienen trabajo y otras porque no pueden alquilar”, dijo luego, en el móvil de Teleocho Informa a cargo de Marina Enrico.

Extendiendo su explicación de la realidad, dijo que “lo que vemos es que han perdido el alquiler y están en la calle con las familias, no tienen sostén. Muchos tienen trabajo, pero no les alcanza, una familia se fue a la casa de la hermana y vino el hombre y le dimos lugar”.

Sobre las personas que alojan, contó que “van rotando, se van analizando los casos con las trabajadoras sociales, los psicólogos y el resto del equipo. En estos últimos dos meses vino mucha gente nueva”.

“Decir que no hay lugar es muy difícil, me pone mal. Está colapsado el campito de la municipalidad, el ex hotel City de La Noche de la Caridad”, relató.

Luego, se refirió a la concurrencia de jóvenes y detalló que “vienen muchos con problemas de adicciones al alcohol, las drogas y el juego. Los vamos derivando a distintos centros mediante el equipo interdisciplinario. Muchas veces no tiene medios para hacerse atender”.

