El hombre que entró al COM con una maza está "arrepentido" y reclama que lo ayuden a esclarecer el robo de su celular

Al llegar, cuando quiso pagar no le alcanzaba la plata, bajó a buscar efectivo a su casa y en “menos de un minuto”, el taxista se fugó con el celular de Emanuel, que lo había dejado por pedido del chofer a modo de “garantía”. Eran las 4.30 de la madrugada.

“Me confié, nunca me iba a imaginar que iba a hacer eso, es un taxista que estaba trabajando. Tengo una calentura terrible porque hace 10 días que no puedo trabajar, perdí un trabajo en un techo porque no puedo coordinar con el cliente”, reconoció Emanuel en diálogo con Ahora Mar del Plata.

“No me alcanzaba la plata, entonces le ofrecí pagarle por transferencia y no quiso. Me dijo que bajara a buscar a mi casa, pero le dejara el celu, y en menos de un minuto desapareció”, relató sobre el hecho ocurrido aquel fatídico viernes.

En relación a la situación que se dio en el COM este lunes, Emanuel contó que “me acerqué porque me parece una injusticia que no aparezca el taxista. Soy zinguero y techista, trabajo por mi cuenta, y dependo del celular para coordinar con los clientes”.

“Primero hice la denuncia y luego fui al COM más de cinco veces con el recorrido y la hora exacta. Hay miles de cámaras, por eso es mi impotencia, porque lo pueden identificar enseguida. Por mail me dijeron que no lo pueden identificar”, relató Emanuel, con bronca. De todas maneras, confesó estar "arrepentido, por eso quiero pedir disculpas".

“Me acerqué de buena manera y no me daban solución. Ya pasaron varios días y no pude trabajar porque no tengo los números de los clientes para coordinar”, se lamentó.

“Me dijeron por mail que me iban a citar a una fiscalía para poder mostrarme las cámaras. Pasaron varios días hasta que el lunes estaba que explotaba”, reconoció el hombre que además dijo que no recuerda la marca del auto ni la licencia “porque lo tomamos en la calle”. Además, refirió que hasta ahora “no se han comunicado” autoridades municipales ni del COM. En tal sentido, desde la entidad se entregan los materiales fílmicos a las fiscalías que investigan los hechos, pero no pueden hacerlo ante particulares.