El Hospital Interzonal sufrió un robo que lo dejó sin gas pero aseguran que "no se alteró la atención médica"

Según el descargo, indicaron que al advertir el robo "inmediatamente se dio aviso a la empresa Camuzzi y nuestros gasistas en el mismo día repusieron todos los elementos sustraídos" y sostuvieron que están "trabajando febrilmente para cumplimentar los requisitos que la Empresa proveedora de gas solicita para restablecer el servicio".

Ante las consultas evidentes sobre la atención, subrayaron que "el no contar con este servicio esencial dificulta mucho la dinámica y funcionamiento de un hospital de la envergadura del Alende". No obstante, "no se ha alterado la atención médica de ninguna especialidad, no se han suspendido cirugías ni otras prácticas".

"Estamos articulando con las autoridades de la empresa Camuzzi en dialogo permanente y fluido para dar pronta solución a este problema", indicaron.

Por último, los portavoces del hospital agradecieron "la comprometida actitud de todo el personal ante esta situación y a nuestros pacientes y sus familiares que tengan la certeza que se está haciendo un gran esfuerzo para lograr un rápido final a este tema".