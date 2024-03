El ingrediente menos pensado: la asquerosa sorpresa que encontraron en una torta de gelatina

“Disculpa. Es que llegando a casa vi la gelatina, noté que tenía un pelo por dentro y se lo retiré, pero cuando le quité la tapa en la cocina y la miré bien tenía muchos pelos. Como si fueran de alguna mascota me parece o algo. Me da mucha pena, pero así no puedo dársela a mi mamá”, comentó la mujer en el chat.

Y los emprendedores de alimentos tengan cuidado con lo q venden! pic.twitter.com/bvQA6VDRhG — LRomicit (@LaRomicita13) March 19, 2024

Tras adjuntar las fotos y videos que comprueban lo que argumentaba, la pastelera le contestó: “Son del mango. Yo tengo cuidado. Pero cómo gustes”.

Además de las conversaciones, la joven recurrió al humor y subió una foto editada de un mango con peluca, dando a entender que la explicación no la convenció.

El posteo se viralizó en X, donde acumuló más de un millón de reproducciones y 80 mil me gusta.